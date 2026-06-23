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БГ Футбол

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Левски гази, Рейналдо блести

Шампионите смачкаха Етър с 6:0 във втората си контрола

Левски гази, Рейналдо блести
 

Левски прегази Етър с 6:0 във втората си лятна контрола. А на терена в Правец с два гола блесна новото попълнение на "сините" Рейналдо.

Любопитното е, че се разписаха и останалите новопривлечени играчи - Давид Кусо и Адриан Райчев. Останалите голове отбелязаха Оливер Камдем и Мазир Сула.

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Шампионите стартираха подготовката си с 4:0 срещу третодивизионния Академик Свищов. До края на лагера им предстои още един сблъсък – срещу Ботев Враца на 27 юни (събота).

Последната проверка на Левски ще бъде на стадион "Георги Аспарухов" срещу сръбския Радник (Сурдулица) и ще се играе на 30 юни (вторник).

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