БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски гази, Рейналдо блести Шампионите смачкаха Етър с 6:0 във втората си контрола

Левски прегази Етър с 6:0 във втората си лятна контрола. А на терена в Правец с два гола блесна новото попълнение на "сините" Рейналдо.

Любопитното е, че се разписаха и останалите новопривлечени играчи - Давид Кусо и Адриан Райчев. Останалите голове отбелязаха Оливер Камдем и Мазир Сула.

Шампионите стартираха подготовката си с 4:0 срещу третодивизионния Академик Свищов. До края на лагера им предстои още един сблъсък – срещу Ботев Враца на 27 юни (събота).

Последната проверка на Левски ще бъде на стадион "Георги Аспарухов" срещу сръбския Радник (Сурдулица) и ще се играе на 30 юни (вторник).