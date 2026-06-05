БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски подписва с втори от Португалия? Смятат ляв бек за сигурно попълнение на "сините"

Левски ще подпише с втори играч от Португалия. След като на "Герена" пристигна Рейналдо от Санта Клара, "сините" ще се подсилят и Давид Кусо от Шавеш.

Обичайната позиция на 22-годишния анголец е дясно крило, но през миналия сезон той беше използван основно като ляв бек. Кусо записа 5 гола и 3 асистенции в 30 мача.

В Португалия пишат, че столичният гранд е финализирал преговорите с представителите на Кусо и той ще подпише контракт за 3 години. Фланговият футболист е с изтичащ договор и Левски няма да плаща трансферна сума. "Сините" са се преборили за подписа му с турския Самсунспор.

Кусо е юноша на Шавеш, има и сезон под наем в Санжоанензе.

Рейналдо и Кусо бяха съотборници в Шавеш през миналия сезон. Бразилецът беше купен от Левски за 1.5 млн. евро.

Първият нов

Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 г. в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния Крисиума, с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 г.

В началото на 2020 г. преминава в друг бразилски клуб – Атлетико Паранензе, записвайки 40 мача с 2 гола.

През лятото на 2021 г. е преотстъпен на друг отбор от страната – Сентро Спортиво Алгояно, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2023 г. е трансфериран в португалския Санта Клара.

Снимка: levski.bg

В началото на 2024 г. е преотстъпен на бразилския клуб Гуарани, където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола, а през 2025 г. преминава под наем в португалския Алверка, с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола.

През лятото на 2025 г. е преотстъпен в друг клуб от Португалия – Шавеш, където изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.