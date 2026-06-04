БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски удари с трансфер: Рейналдо подписа до 2029-а Боримиров и Костадинов го представиха

Левски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година.

Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 г. в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния Крисиума, с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 година.

В началото на 2020 година преминава в друг бразилски клуб – Атлетико Паранензе, записвайки 40 мача с 2 гола.

През лятото на 2021 година е преотстъпен на друг отбор от страната – Сентро Спортиво Алгояно, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2023 година е трансфериран в португалския Санта Клара.

Снимка: levski.bg

В началото на 2024 г. е преотстъпен на бразилския клуб Гуарани, където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола, а през 2025 г. преминава под наем в португалския Алверка, с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола.

През лятото на 2025 година е преотстъпен в друг клуб от Португалия – Шавеш, където изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.

"ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на „Герена“ Рейналдо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба при представянето му.