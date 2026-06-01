БГ Футбол Ето срещу кого Левски ще загрее за Шампионската лига "Сините" обявиха лятна подготовка в Правец и четири контроли

Левски обяви къде ще проведе лятната си подготовка преди атаката на Шампионската лига - първа от 2009 година насам. Ясни са и съперниците в четирите предвидени контроли.

"Сините" се събират за първа тренировка на 10 юни. Тя ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10 и 11 юни.

На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни.

На 19 юни Левски ще излезе в първата си лятна контрола. Съперник ще бъде Академик Свищов. На 23 юни "сините" излизат срещу Етър.

На 27 юнисъперник на Левски ще бъде Ботев Враца. Противник на "сините" в последната лятна контрола – на 30 юни, ще бъде сръбският Радник Сурдулица. Двубоят ще се играе на стадион "Георги Аспарухов".

Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.