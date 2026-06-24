БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски с нов собственик. Наско Сираков джироса акциите Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката между мажоритарния собственик и Атанас Бостанджиев Снимка: bgnes

Футболният Левски вече може да премине в ръцете на бизнесменът Атанас Бостанджиев.

Това стана ясно днес, 24 юни, след съобщение от клуба в официалните канали в социалните мрежи.

От него става ясно, че Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла, че сделката може да бъде осъществена. От клуба са предприели всички нужни стъпки за да я финализират официално.

Съобщението

"ПФК Левски информира своите привърженици, акционери, партньори и представителите на медиите, че след Решение №590/23.06.2026 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка КЗК/457/2026 г., с което се разрешава концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „София Кепитъл“ АД върху „Професионален футболен клуб Левски“ АД, днес бяха предприети необходимите действия по прехвърляне на акциите на клуба.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията потвърждава, че придобиването може да бъде реализирано от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията. Вследствие на това досегашният мажоритарен собственик на ПФК Левски Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на новия собственик, с което беше реализирана финалната стъпка от процеса по промяна на собствеността на клуба.

ПФК Левски ще продължи да следва принципите на прозрачност, отговорност и устойчиво управление, с ясната цел да надгради постигнатото през последните години и да изгради стабилна основа за бъдещето си.

Снимка: bgnes

Клубът изказва своята благодарност към Наско Сираков за поетата отговорност като мажоритарен собственик в един от най-трудните периоди в историята на Левски. В години на тежки финансови предизвикателства, огромни очаквания от синята общност и реална опасност пред бъдещето на клуба, той успя да преведе Левски от период на съмнение и несигурност до стабилизиране, възстановено доверие и върха на българския футбол с шампионската титла през сезон 2025/2026.

Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК Левски. Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на Левски.

Допълнителна информация относно управленската структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба ще бъде представена своевременно", се казва в съобщението.

Акциите

Ценните книги бяха предадени на Сираков от бизнесмена Васил Божков през 2020 г., а клубът оцеля благодарение в голяма степен на дарителски кампании с участието на феновете заради огромни дългове.

Снимка: bgnes

Новият собственик Атанас Бостанджиев бе представен в началото на май, когато започна процедурата по предаване на акциите.

Левски е шампион на България за сезон 2025/2026 и ще играе срещу Борац Баня Лука в първия кръг от квалификациите за участие в Шампионска лига.