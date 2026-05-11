Новият собственик на Левски: Трябва да изградим светлото бъдеще на клуба

Огромен кредит към всички в клуба, написа Атанас Бостанджиев

БГНЕС

След спечелването на 27-ата шампионска титла в историята на Левски новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев отправи емоционално послание чрез LinkedIn.

Бостанджиев поздрави отбора и ръководството за силния сезон, като акцентира и върху ролята на привържениците.

„Толкова съм горд да видя отбора на Левски възнаграден за един изключителен сезон. Огромен кредит към всички в клуба, че направиха това възможно. Специални адмирации и за нашите невероятни фенове, чиято подкрепа беше неизменна през цялото време“, написа той.

Новият собственик подчерта, че вниманието вече е насочено както към успешен завършек на сезона, така и към дългосрочното развитие на клуба.

„Сега фокусът ни е върху това да завършим сезона силно на терена и да изградим светлото бъдеще на клуба извън него“, добави Бостанджиев.

