БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски срещу босненци в Шампионската лига Жребият отреди на "сините" сблъсък с Борац Баня Лука

Босненският Борац Баня Лука е първият съперник на Левски в Шампионската лига. "Сините" гостуват в първия мач, който ще се играе на 7 или 8 юли. Реваншът е седмица по-късно на стадион "Георги Аспарухов".

Левски беше непоставен при жребия за първия квалификационен кръг, който се тегли в Нион. Тимът на Хулио Веласкес се размина с Дрита (Косово), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Викингур (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови) и Петрокуб (Молдова).

Ако отстрани съперника си, Левски отива в следващия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир. При отпадане се мести в Лигата на конференциите.

При евентуален краен успех българският шампион ще бъде при поставените с коефициента на съперника - 13.125. Това ще гарантира избягване на солидни опоненти като Цървена звезда, Динамо Загреб, Слован Братислава, Лех Познан, Целия, Омония, Апоел Беер Шева и други.

През миналия сезон Борац Баня Лука отпада в първия кръг на квалификациите на Лигата на конференциите от Санта Колома от Андора (1:4 у дома и 2:0 навън). След това футболистите на треньора Винко Маринович спечели убедително местното първенство с 86 точки от 36 мача - 15 точки аванс пред Зрински (Мостар).

Голямата звезда

Най-голямата звезда е бившият халф на Борусия (Дортмунд) и Кьолн - Милош Йоич. Нападателят Лука Юричич завърши като голмайстор на тима през сезона с 27 попадения в 35 срещи. Със сериозен принос беше и австрийският офанзивен халф Стефан Савич със 7 попадения и 7 асистенции.



Голямата гордост на клуба е 18-годишният вратар от школата Младен Юркас. През изминалата кампания той изигра 32 мача, в 16 от които не допусна гол. В момента е част от националния отбор на Босна и Херцеговина на финалите на Мондиал 2026, както и Юрич Каролина, който представя Кюрасао на световното първенство.

Капитан на е опитният 33-годишен денанзивен халф Сърджан Грахович, който има и три мача за националния отбор на Босна. В състава са и други бивши босненски национали - Синиша Саничанин и Стоян Враниеш.

Отборът домакинства срещите си на Градския стадион в Баня Лука с капацитет 9730 места. Борац за първи път ще се изправи срещу български съперник в Евротурнирите.

Четири титли и купа

Тимът е четирикратен шампион на Босна, веднъж е печелил и купата на страната. Най-големият успех в Европа е през сезон 2024/25 - 1/8-финал в Лигата на конференциите.