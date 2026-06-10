БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски започна подготовка с двамата нови, чакат се още "Сините" удължават договорите на ключови играчи

Левски започна лятната си подготовка с двамата нови - Рейналдо и Давид Кусо. Те акостираха на "Герена" след престой във втородивизионния португалски Шавеш.

Рейналдо пристигна с трансфер от елитния Санта Клара, който държеше правата му, докато Кусо стана играч на "сините" като свободен агент.

Селекцията на шампионите обаче ще продължи, като сред приоритетите са ляв бранител, двама полузащитници и централен нападател.

Снимка: Lap.bg

Паралелно клубът води разговори и с част от основните футболисти за удължаване на техните договори. В следващите дни се очаква яснота кои от играчите, имали важна роля за успехите на отбора през изминалата кампания, ще останат за по-дълъг период на „Герена“. Желанието на ръководството е да обвърже с нови контракти общо десет ключови фигури от състава.

Защитата на трофея

Шампионът Левски ще започне новия сезон в Първа лига (2026/2027) с домакинство срещу новака Дунав Русе, отреди жребият. Сред най-интересните мачове в първия кръг е Славия – ЦСКА, като „червените“ гостуват на ст. Александър Шаламанов, а Лудогорец стартира у дома срещу Локомотив Пловдив.

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е насрочено за 13-ия кръг, с домакинство на шампиона. Новият сезон ще се играе с 14 отбора и 26 кръга в редовната фаза.

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че по-малко отбори - 10, биха повишили качеството на футболния ни елит. Той подчерта, че целта е защита на титлата и бързо подсилване на състава.