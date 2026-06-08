БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шампионът Левски тръгва за нова титла срещу Дунав Даниел Боримиров: 10 отбора са идеалният вариант за България Снимка: БГНЕС

Шампионът Левски ще започне новия сезон в Първа лига (2026/27) с домакинство срещу новака Дунав Русе, отреди жребият. Сред най-интересните мачове в първия кръг е Славия – ЦСКА, като „червените“ гостуват на стадион „Александър Шаламанов“, а Лудогорец стартира у дома срещу Локомотив Пловдив.

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е насрочено за 13-ия кръг, с домакинство на шампиона. Новият сезон ще се играе с 14 отбора и 26 кръга в редовната фаза.

Влизат и нови правила: минимум петима българи в групата, четирима титуляри, като поне един до 23 години трябва да играе 45 минути. Клубовете могат да се откажат срещу такса от 300 000 евро, но изискването за U23 остава. Увеличава се и лимитът за играчи извън ЕС – до 8.

Снимка: БГНЕС

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че по-малко отбори - 10, биха повишили качеството на футболния ни елит. Той подчерта, че целта е защита на титлата и бързо подсилване на състава.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков определи новите промени като положителни, тъй като ще направят календара по-ясен и балансиран. Той добави, че целите на клуба остават високи и селекцията ще бъде по-скоро надграждане, отколкото мащабни промени.

Програма за първи кръг:

Ботев Пловдив - Локомотов София

Ботев Враца - Черно море

Спартак Варна - ЦСКА 1948

Левски - Дунав

Лудогорец - Локомотив Пловдив

Септември - Арда