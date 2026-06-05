БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Официално: Левски представи анголец (ВИДЕО) Давид Кусо подписа 3-годишен договор

Давид Кусо официално е играч на Левски. Анголският ляв бек идва от португалския втородивизионен Шавеш, където през изминалия сезон бе съотборник с първото лятно попълнение на "сините" - Рейналдо.

Кусо пристига на "Герена" без трансферна сума, след като договорът му с Шавеш изтече. Контрактът на бранителя с Левски е до лятото на 2029 г.

Българският шампион обяви привличането на Кусо с видео в социалните мрежи.

Съобщението от "Герена"

"ПФК "Левски" подписа договор с фланговия футболист Давид Кусо. Контрактът с анголския играч е до лятото на 2029 г.

Давид Кусо е роден на 22 януари 2004 г. в Луанда (Ангола). Той е юноша на португалския Шавеш. През лятото на 2023 г. е привлечен във втория отбор на клуба, а година по-късно е част и от представителния тим.

С екипа на Шавеш записва 42 мача и 5 гола. През зимата на 2025 г. е преотстъпен на друг отбор от страната – Санжоанензе, с чийто екип изиграва 12 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2025 година се завръща в Шавеш.

ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на "Герена" Давид Кусо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка."

Снимка: levski.bg

Снимка: levski.bg