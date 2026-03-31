Любослав Пенев: Изглеждаше сякаш вече съм в ковчега

Нито цент от средствата, събрани в Испания, не е стигнал до Любослав Пенев за лечението му. Това разкри легендата в интервю пред SER Deportivos Valencia.

Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване, разказа за здравословното си състояние в момента. Той прекара повече от 2 месеца в болница в Германия, преди да се завърне у дома.

"В ръцете съм на добри специалисти и се надявам скоро да се върна към треньорската работа. Добре съм, следвам плана за възстановяване на лекарите, грижа се за себе си и се чувствам отлично", каза Пенев.

Един от хората, които най-много са се ангажирали да помогнат на бившия футболист, е Фернандо Хинер.

Президентът на Асоциацията на футболистите на Валенсия заявява: "Ситуацията е сложна и правим всичко възможно да помогнем. Това е смисълът на асоциацията - да подадем ръка на бившите играчи, когато преминават през трудни моменти, както е в случаят с Любо. Говорил съм и с други клубове, в които е играл, и ще действаме заедно. Пенев беше съотборник и приятел и трябва да се включим изцяло, за да направим каквото зависи от нас. Това е наш дълг и го правим от сърце."

В Испания, и особено във Валенсия, през последните месеци много се говори за заболяването на Пенев и беше отправен призив за финансова помощ, за да се покрие необходимото лечение.

"Не е имало никаква финансова помощ от Испания. Освен това никой не е задължен да помага", заявява категорично Любо и добавя: ЦСКА, роднини и български граждани са помогнали финансово, защото моето заболяване изисква скъпи лечения."

Пенев, чийто глас се чува отслабен, благодари за всички прояви на подкрепа и казва: "Говорил съм само с Хинер от хората, свързани с Валенсия. Видях новини и му се обадих, за да му благодаря."

Българинът завършва с думите: "Много се преувеличи. Изглеждаше сякаш вече съм в ковчега, но никой не ме попита как съм."

Хинер твърди, че е изненадан, защото "още от самото начало сме следвали указанията, които идваха от България", и добавя: "Много хора искаха да помогнат - съотборници и клубове. Направихме това, което трябваше - да съберем възможно най-много средства, за да му ги предоставим за лечението."

Хинер също така обяснява: "Не искахме да даваме публичност на всеки разговор със семейството, а да съберем средствата и да ги изпратим, когато са нужни."

Бившият играч на Валенсия уточнява: "Винаги сме казвали, че като асоциация трябва да има прозрачност - и тук е така. Всички събрани средства са в отделна сметка за Любо. Трябва да знаем къде отиват - чрез фактури от болницата или лечението. Не става само с номер на сметка. Парите са на негово разположение. Но това, което чух, ме натъжава".