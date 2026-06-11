БГ Футбол Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сърце на победител! Локомотив София представи Любослав Пенев Имам връзка с този клуб, баща ми и чичо ми започнали пътя си именно в Локомотив, дано да имаме резултати, сподели Ел Голеадор Снимка: Lap.bg

Той отново е тук! След месеци на тежка битка извън футболните терени, Любослав Пенев отново е на мястото, където винаги е принадлежал – край страничната линия.

Легендата на българския футбол беше представен официално като нов старши треньор на Локомотив София от президента на клуба Веселин Стоянов, поставяйки началото на нова глава както за себе си, така и за „железничарите“.

59-годишният Ел Голеадор поема отбора след временния наставник Александър Георгиев, който води столичани в заключителната част на изминалия сезон след раздялата със Станислав Генчев в края на април.

Снимка: Lap.bg

Завръщането на Пенев в треньорската професия носи много по-дълбок смисъл. Последният му ангажимент беше начело на Локомотив Пловдив до 11 ноември 2024 г. Малко след това съдбата му поднесе най-тежкия противник – онкологично заболяване, открито през ноември миналата година. След лечение в Германия и успешна борба с болестта, Пенев отново е готов да се посвети на играта, която беляза живота му.

Кариера

Зад гърба си той има впечатляваща кариера като треньор на ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втория отбор на Валенсия, Царско село, ЦСКА 1948 и Хебър. Между 2011 и 2014 г. бе и селекционер на националния отбор на България.

По време на представянето президентът Веселин Стоянов обяви и новата структура в спортно-техническото ръководство на клуба. Димитър Васев застава на поста изпълнителен директор, Даниел Васев ще бъде главен скаут, а Йордан Грозданов поема функциите на административен директор.

Пенев ще представи своя треньорски щаб през следващите дни.

Снимка: Lap.bg

Видимо емоционален, Любо говори за битката за живота си и обяви, че тя продължава и възнамерява да я спечели, а в отговор думите му бяха посрещнати с аплодисменти.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановява напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

На въпрос как се е стигнало до назначението му, Пенев отговори: „Собствениците на клуба проявиха интерес, говорим си от известно време и при такава ситуация във времето си проличава дали имаме общо виждане за нещата. Но има договори, които са подписани и гледаме напред“.

За амбициите си той остана верен на добре познатия си характер: „Целите при мене винаги са високи. И за мене лично като треньор, и за отбора. Работим по селекцията, която ще бъде съобразена с моите изисквания. Знаете, че съм взискателен. Има момчета, в съблекалнята, които са работили с мене и го знаят. А другите просто ще го усетят“.

Идеи

Пенев не скри желанието си "червено-черните" да надгради постигнатото и да завърши значително по-високо от осмото място, като същевременно демонстрира атрактивен и печеливш футбол.

А връзката му с клуба се оказва далеч по-лична, отколкото мнозина предполагат. „Имам връзка с този клуб. Баща ми и чичо ми започнали пътя си именно в Локомотив. Сега тази връзка се подновява. Само дано да имаме резултати“, добави Пенев.

Той отново е тук! След една от най-трудните битки в живота си Любослав Пенев отново гледа напред – с амбиция, вяра и надежда!