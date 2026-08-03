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Лоша новина за Левски часове преди Кайрат! Веласкес потвърди тежък удар

"Сините" ще са без Акрам Бурас, до последно под въпрос ще бъде Майкон

Лоша новина за Левски часове преди Кайрат! Веласкес потвърди тежък удар
 Снимка: БГНЕС

Лоша новина за Левски преди утрешния мач с Кайрат. Хулио Веласкес потвърди, че няма да може да разчита на Акрам Бурас, който е с контузия, а до последно под въпрос ще е Майкон. Мачът от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е във вторник от 20:30 ч. на "Герена".

„Бурас няма да играе. Вероятно ще отсъства известно време. Той е важен футболист за нас, но няма да търсим оправдания, а решения. Имам пълно доверие на всички в отбора“, заяви Веласкес.

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По думите му Майкон се възстановява по план, но участието му ще стане ясно непосредствено преди срещата.

Наставникът отказа да сравнява Кайрат с Университатя Крайова, но предупреди, че казахстанският шампион е сериозен съперник. „Това е добре организиран отбор с качествени футболисти и ясна идея за игра. Могат да сменят схемата си и да ни изненадат. Заслужават уважение“, каза испанецът.

Веласкес отправи и послание към феновете на „сините“.

Снимка: БГНЕС

„Искаме да покажем най-добрата версия на Левски и да оставим сърцата си на терена. На привържениците можем единствено да благодарим за подкрепата.“

Въпреки че Левски вече си гарантира участие в европейска групова фаза, треньорът е категоричен, че целта остава непроменена. „Излизаме за победа. Искаме да продължим именно в Шампионската лига.“

Испанецът отказа да коментира и евентуалните следващи съперници на „сините“.

„Жребият вече е факт, но няма да губя и грам енергия да мисля за това. Целият ни фокус е върху Кайрат“, завърши Веласкес.

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