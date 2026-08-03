БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лоша новина за Левски часове преди Кайрат! Веласкес потвърди тежък удар "Сините" ще са без Акрам Бурас, до последно под въпрос ще бъде Майкон Снимка: БГНЕС

Лоша новина за Левски преди утрешния мач с Кайрат. Хулио Веласкес потвърди, че няма да може да разчита на Акрам Бурас, който е с контузия, а до последно под въпрос ще е Майкон. Мачът от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е във вторник от 20:30 ч. на "Герена".

„Бурас няма да играе. Вероятно ще отсъства известно време. Той е важен футболист за нас, но няма да търсим оправдания, а решения. Имам пълно доверие на всички в отбора“, заяви Веласкес.

По думите му Майкон се възстановява по план, но участието му ще стане ясно непосредствено преди срещата.

Наставникът отказа да сравнява Кайрат с Университатя Крайова, но предупреди, че казахстанският шампион е сериозен съперник. „Това е добре организиран отбор с качествени футболисти и ясна идея за игра. Могат да сменят схемата си и да ни изненадат. Заслужават уважение“, каза испанецът.

Веласкес отправи и послание към феновете на „сините“.

Снимка: БГНЕС

„Искаме да покажем най-добрата версия на Левски и да оставим сърцата си на терена. На привържениците можем единствено да благодарим за подкрепата.“

Въпреки че Левски вече си гарантира участие в европейска групова фаза, треньорът е категоричен, че целта остава непроменена. „Излизаме за победа. Искаме да продължим именно в Шампионската лига.“

Испанецът отказа да коментира и евентуалните следващи съперници на „сините“.

„Жребият вече е факт, но няма да губя и грам енергия да мисля за това. Целият ни фокус е върху Кайрат“, завърши Веласкес.