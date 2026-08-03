Левски срещу АЕК, ако отстрани Кайрат в Шампионската лига

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Няма намерени резултати за "Реал"
Двата тима не са се срещали до момента
Левски ще пътува до Гърция в преследване на мечтата си да играе в Шампионката лига, ако успее да отстрани шампиона на Казахстан Кайрат в третия квалификационен кръг на най-авторитетния европейски клубен турнир.
Това определи жребият за плейофната фаза, който бе теглен днес, 3 август, в Нион.
Съперник на "сините" ще бъде АЕК.
Левски до момента не е играл срещу актуалния шампион на Гърция, въпреки че има 6 мача срещу тимове от гръцката лига до момента.
В тях "сините" са били победители 3 пъти - и срещу ПАОК (2022), и срещу ОФИ (1987), и срещу Олимпиакос (1978). В актива си тимът има едно равенство и две загуби - от Олимпиакос и ОФИ.
В редиците на АЕК в момента се подвизава българин - националът Мартин Георгиев.
Иначе тимът е 14-кратен шампион на южната ни съседка и 16 пъти е печелил Купата на страната.
Ето всички двойки за плейофите на Шампионската лига:
Левски/Кайрат - АЕК Атина
Селтик - ЛАКС
Динамо/Кауно - Викинг
Слован/Мялби - Арарат/Целие
Цървена звезда/Апоел - Орхус/Сабах
Фенербахче/Щурм Грац - Спарта Прага/Лион
Олимпиакос/НЕК - Роял Юнион Сен-Жилоа/Бодьо/Глимпт
Мачовете ще дойдат на дневен ред за шампиона на България след евентуално отстраняване на Кайрат. Левски приема тима от Казахстан на стадион "Георги Аспарухов" на 4 август, а седмица по-късно е реваншът.
Мачовете от плейофите са на 18/19 август и реванши седмица по-късно - 25/26 август. Точното разпределение ще бъде публикувано от УЕФА по-късно през деня.
При загуба от Кайрат, "сините" продължават във втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа.
Евентуалният техен съперник за плейофа ще стане ясен след 14:00 ч. българско време, когато ще бъде теглен жребият.
Съперниците на Левски са:
*Победителят от Ягелония - Глазгоу Рейнджърс
*Победителят от ПАОК - Андерлехт
*Победителят от Пафос - РБ Залцбург
*Победителят от Шамрок Роувърс - Егнатия