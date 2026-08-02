Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Билетите за Левски - Кайрат: Колко са продадените? Утре започва свободната продажба на пропуските Снимка: Lap.bg

Участието на футболния Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига предизвика истинска истерия за билети у феновете.

Съперник на родния шампион по пътя към голямата цел ще е Кайрат от Казахстан, а домакинството на "сините" е на 4 август на стадион "Георги Аспарухов".

Билетите за мача ще бъдат в свободна продажба от понеделник, 3 август, а в момента от предимството си може да се възползват притежателите на сезонни карти.

Продадени на тях са над 9000 билета, съобщиха от клуба.

Как?

От Левски заявиха, че над 7000 пропуска за мача с Кайрат са продадени онлайн, въпреки проблемите, които срещаха част от привържениците. Над 2000 билета са продадени на касата на стадион "Георги Аспарухов".

Снимка: БГНЕС

"Левскари,

Към този момент са продадени над 9000 билета, от които:

7000+ онлайн

2000+ от касите

През последните часове бяха коригирани ръчно над 200 имейл адреса с допуснати правописни грешки в домейните (например gmail.bg, abv.bh и други). Допълнително бяха изпратени и над 700 имейла до притежатели на абонаментни карти, които са коригирали данните си след 30.07.

Напомняме още веднъж да проверите всички папки на своята електронна поща. В много случаи доставчиците на имейл услуги класифицират съобщенията по различен начин и те могат автоматично да попаднат в папки като „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други.

Касите на стадион „Георги Аспарухов“ ще работят днес до 19:14 часа. Един привърженик може да закупи билети и за свои близки или приятели, като е необходимо да предостави техните ЕГН и данните на абонаментните им карти.

Снимка: Lap.bg

Притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за срещата на 3 август (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа на касата на улица „Тодорини кукли“ или онлайн в системата на Eventim след въвеждане на номера на членската карта.

В 14:00 часа в понеделник ще бъде пуснато в свободна продажба останалото количество билети за двубоя с „Кайрат"

Мачът

За да стигне до третия квалификационен кръг на Шампионската лига, Левски първо отстрани Борац Баня Лука, а след това и Университатя Крайова.

Срещу Кайрат Левски не се е изправял до момента. Срещу Атирау и Иртиш "сините" имат 2 победи, 1 равенство и 1 загуба.

Снимка: Lap.bg

При отстраняване на съперника от Казахстан, "сините" ще играят в плейофа - последната стъпка преди редовния сезон в Шампионска лига.

Левски ще научи евентуалния си съперник утре, 3 август, от 13:00 ч. Жребият ще бъде предаван пряко по bTV Action!