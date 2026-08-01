БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски прегази Септември и продължава без грешка Дебютант се отличи с асистенция, ас се контузи Снимка: Lap.bg

Левски продължава с пълен актив в началото на сезона. "Сините" не оставиха никакви шансове на Септември и спечелиха с категоричното 3:0 на "Георги Аспарухов", записвайки трета победа от три мача в Първа лига.

Притеснението дойде от контузията на Акрам Бурас, който само дни преди ключовия сблъсък с Кайрат, напусна терена преждевременно.

Снимка: Lap.bg

Домакините поеха инициативата още от първия съдийски сигнал. Рейналдо пропусна отличен шанс още в началото, а малко по-късно Асен Митков разтресе левия стълб след добре разиграна атака.

Натискът закономерно даде резултат в 34'. Алекс Сентейес центрира прецизно отляво, Акрам Бурас овладя на гърди и с хладнокръвен удар прати топката в мрежата за 1:0.

След почивката Левски не намали оборотите. Давид Кусо и отново Бурас пропуснаха да удвоят аванса, а в средата на второто полувреме феновете видяха и дебюта на новото попълнение Хевертон.

Снимка: Lap.bg

Малко след появата му дойде и неприятният момент. Бурас се хвана за лявото бедро и беше принудително заменен.

В 76' Армстронг Око-Флекс се възползва от разбъркване след корнер и с мощен шут направи 2:0. Само три минути по-късно Хевертон ознаменува дебюта си по най-добрия начин. Новото попълнение проби отдясно и подаде на Сержиньо, който отблизо оформи крайното 3:0 и донесе първа асистенция на бразилеца със синята фланелка.