БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лудогорец аут от Европа още на старта "Орлите" стигнаха само до 2:2 в реванша с Апоел Тел Авив

Лудогорец отпадна още на старта в Лигата на конференциите. Тимът от Разград стигна само до 2:2 в реванша с Апоел Тел Авив и приключи с общ резултат 2:4.

В състава на гостите отново като титуляр игра националът Андриан Краев.

"Орлите" изиграха само два мача на европейската сцена за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовския Милсами.

Домакините започнаха по-активно, но в самото начало срещата беше прекъсната заради запалените факли от агитката на гостите.

След малко повече от четвърт час игра Став Ториел получи топката, напредна и пусна успоредно към Еманюел Боатенг, който от севсем близка дистанция даде аванс за тима от Тел Авив.

В 27-ата минута Хендрик Бонман се намеси решително след изстрел на Шанде Силва.

Лудогорец пропусна да изравни в 39-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Майембо в наказателното поле. Изпълненият от Квадво Дуа 11-метров наказателен удар беше спасен от вратаря Асаф Цур.

Минута преди края на първата част отново Бонман се намеси решително след удар на Став Ториел.

Втората част започна обнадеждаващо за "зелените", които направиха бърз обрат. Две минути след почивката Бърнард Текпетей получи от Петър Станич, след което напредна и с плътен шут в долния ъгъл се разписа за 1:1.

В 54-ата минута Лудогорец направи пълен обрат. Алберто Салидо се възползва от грешка при изнасянето на топката от страна на гостите и се разписа за 2:1, давайки надежди за разградчани.

Апоел много бързо възстанови равенството. В 58-ата минута Рой Алукин получи кълбото и центрира в наказателното поле, където Недялко и Ногейра не успяха да се справят с опасността и Боатенг се възползва от тяхното невнимание, за да фиксира крайното 2:2.

Домакините опитаха да организират натиск, но достигнаха само до удари на Бърнард Текпетей и Петър Станич, които не затрудниха защитата на гостите