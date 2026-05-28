Босът на Локо: Преговаряме с Любо Пенев!

Локомотив София преговаря с легендата Любослав Пенев. "Пожелавам му най-вече да е жив и здрав и след това смятам, че трябва да му се даде възможност да се завърне във футбола", каза босът на "червено-черните" Веселин Стоянов пред БГНЕС.

През декември миналата година се разбра, че Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко. Бившият национал замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си у нас. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

За Пенев, племенник на непрежалимия Димитър Пенев, това е втора битка с раково заболяване след 1994-а, когато проблем в тестисите му го спряха за световото първенство в САЩ. Там „лъвовете“ постигнаха най-големия си успех – 4-о място, а класирането стана факт с огромната заслуга и на тогавашния нападател на Валенсия.

Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив (Пловдив) през 2024 година, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев (Пловдив), втория отбор на Валенсия.