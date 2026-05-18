Волейбол

Салпаров пред bTV: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи (ВИДЕО)

Гледайте бенефиса спектакъл на волейболната легенда - 5 септември, пряко по bTV и VOYO.BG

Волейболната легенда Теодор Салпаров разкри пред bTV кой е най-тежкият момент в кариерата му. В "Интервюто на деня" той посочи, че това е петата му операция, след която не игра година и половина, но се завърна и постигна най-големите си успехи.

Един от най-обичаните български волейболисти ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен спектакъл бенефис, който зрителите на bTV ще могат да проследят на живо.

Специалното събитие, озаглавено "Една кариера. Една легенда. Бенефис на Теодор Салпаров", ще бъде излъчено на 5 септември (събота) от 16:30 ч. пряко по bTV и на VOYО.BG.

"Най-голямата жертва, която съм правил, е последната ми и най-тежка операция, петата, която скъсах кръстни връзки с пателарно сухожилие и менискус. Почти година и 6-7 месеца не играх. Съвпадна преди Олимпиадата в Лондон - моята втора, през 2012 г. Съумях с няколко мача да изградя някакво ниво, за да отида на Олимпиада. Виж какво нещо е Господ - помогна ми и станах най-добър защитник, стигнахме полуфинал. Това ми беше най-тежкото бреме, но след него дойдоха най-големите успехи - трите Шампионски лиги подред със Зенит Казан.", каза Салпаров.

Началото

"Сърцето на отбора" - така най-често наричат Салпаров и има защо!

Като либеро той може да не забива, да не изпълнява сервис, но работата му е от критична важност! Теди ще бъде запомнен с това, че е там, където трябва! Той е човекът, който поема най-трудните и тежки удари на съперниците, за да даде началото на добра атака!

Той е такъв! Скромен, работлив и носещ стабилност.

Снимка: Lap.bg

Салпаров е роден на 16 август 1982 г. в Габрово. На 14 години се мести в София, като иска да тренира футбол, но майка му Тодорка - бивша волейболистка, го убеждава да опита от нейния спорт.

Така Теди се озовава в залата на ЦСКА, където започва всичко!

Тъй като няма нужния ръст да е нападател, треньорът Сашо Попов го насочва към поста либеро, за да се превърне един ден в емблемата на тази позиция у нас!

Снимка: Lap.bg

Успехите

Кариерата на Салпаров преминава през руските Луч, Динамо Москва, Газпром Сургут, Зенит Казан, турския Галатасарай, френския Лион и отново у нас - в Нефтохимик и Хебър.

Той е трикратен шампион на Русия със Зенит Казан, двукратен носител на Купата на Русия и с Динамо, и със Зенит, четирикратен шампион на България - с ЦСКА и Нефтохимик.

Един от любимите волейболисти на България има три титли (2015, 2016, 2017) от Шампионската лига със Зенит Казан, като през 2015 г. печели и индивидуалният приз за Най-добро либеро на финалната четворка.

Снимка: Lap.bg

Национален отбор

Салпаров е може би волейболистът с най-много мачове за националния тим на България! Той носи гордо фланелката от 1999 до 2020 г., а след това се завръща през 2023 г. за кратко.

Няма фен, който да не помни емблематичната му емоционална прегръдка при важна точка! Теди скачаше и с цялото си същество прегръщаше, сякаш канализираше енергията в залата!

Той е бронзов медалист от световното през 2006, европейското през 2009 и Световната купа от 2007 г.

Вкъщи трофеите се борят в детски усмивки. Салпаров е баща на трима сина. Най-големият Георги вече върви по неговите крачки и играе за Левски.

С актрисата Ралица Паскалева пък са горди родители на Максим (на 7 години) и Красимир (на 2 години).

Цялата енергия на Теодор Салпаров, лъчезарната му усмивка, майсторските спасявания, емблематичните му скокове върху съотборници ще можем да видим още веднъж - на 5 септември пряко в каналите на bTV Media Group!

Не пропускайте бенефиса на любимото либеро на България!

Тагове:

България волейбол легенда национален отбор салпаров теодор салпаров спектакъл бенефис успехи Интервюто на деня тежък момент

