Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Звезда на Лудогорец предупреди Меси! Дерой Дуарте след фурора на Кабо Верде: Чувствам се сякаш сънувам Снимка: Reuters

Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте очаква тежък двубой срещу световния шампион Аржентина в 1/16-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, но е убеден, че изненади са възможни.

26-годишният полузащитник бе отличен като играч на мача след първия си двубой като титуляр на Мондиал 2026 в Северна Америка. Кабо Верде завърши 0:0 със Саудитска Арабия и финишира на второ място в група H, което осигури историческо класиране за елиминациите без допусната загуба.

„Честно казано, това е лудост. Чувствам се сякаш сънувам. Откакто бях малко дете, винаги съм си мечтал да играя на Световно първенство. Да бъда играч на мача и да творим история е нещо, което никога не бих могъл да си представя“, каза Дерой Дуарте след срещата, цитиран от агенция Ройтерс.

Снимка: Reuters

Съставът от малката островна държава в Атлантическия океан поднесе сензация, след като излезе от група с Испания и Уругвай, завършвайки наравно и с двата гранда. Следващото изпитание е действащият световен шампион Аржентина, но Дуарте и съотборниците му запазват увереност.

„Нека първо отпразнуваме успеха. Толкова сме щастливи. Надявам се всички хора от Кабо Верде също да са щастливи. От утре ще се фокусираме върху следващия мач. Срещу Аржентина е, нали? Това ще бъде труден мач, но нека повярваме. Всичко е възможно“, добави полузащитникът на „орлите“.

Снимка: Reuters

Дерой Дуарте е в Лудогорец от 2024 г. и има 103 мача и 4 гола във всички турнири. Брат му Ларош Дуарте също е национал на Кабо Верде и е участвал и в трите мача от груповата фаза. На клубно ниво той играе за унгарския Академия Пушкаш.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.