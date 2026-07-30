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От Белград до Глазгоу! Левски научи всички възможни съперници

Ето ги вариантите в плейофите

От Белград до Глазгоу! Левски научи всички възможни съперници
 Снимка: Lap.bg

Левски елиминира и Университатя Крайова и си осигури дуел с шампиона на Казахстан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Какво очаква "сините" при нов успех?

При жребия за плейофите столичани ще се възползват от коефициента на Кайрат (11.000), но това няма да е достатъчно, за да попаднат сред поставените отбори.

Левски елиминира Университатя и продължава мечтата си в Шампионска лига

В последните часове настъпи и важна промяна в списъка с потенциални съперници. Датският Орхус направи един от най-драматичните обрати в квалификациите, след като заличи изоставане от 1:4 срещу Лех Познан, стигна до 5:5 в общия резултат и продължава напред след изпълнение на дузпи.

Този развой размести схемата на жребия. Двойката Орхус/Сабах вече не фигурира сред възможните противници на Левски, а място сред поставените зае АЕК Атина. В гръцкия тим играе и българският защитник Мартин Георгиев.

Ако "сините" прескочат Кайрат, в плейофите могат да се изправят срещу един от следните съперници:

* Цървена звезда/Апоел Беер Шева
* Динамо Загреб/Кауно Жалгирис
* Селтик
* Слован Братислава/Мялби
* АЕК Атина

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