От Белград до Глазгоу! Левски научи всички възможни съперници

Статии
Отбори
Няма намерени резултати за "Реал"
Ето ги вариантите в плейофите
Левски елиминира и Университатя Крайова и си осигури дуел с шампиона на Казахстан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
Какво очаква "сините" при нов успех?
При жребия за плейофите столичани ще се възползват от коефициента на Кайрат (11.000), но това няма да е достатъчно, за да попаднат сред поставените отбори.
В последните часове настъпи и важна промяна в списъка с потенциални съперници. Датският Орхус направи един от най-драматичните обрати в квалификациите, след като заличи изоставане от 1:4 срещу Лех Познан, стигна до 5:5 в общия резултат и продължава напред след изпълнение на дузпи.
Този развой размести схемата на жребия. Двойката Орхус/Сабах вече не фигурира сред възможните противници на Левски, а място сред поставените зае АЕК Атина. В гръцкия тим играе и българският защитник Мартин Георгиев.
Ако "сините" прескочат Кайрат, в плейофите могат да се изправят срещу един от следните съперници:
* Цървена звезда/Апоел Беер Шева
* Динамо Загреб/Кауно Жалгирис
* Селтик
* Слован Братислава/Мялби
* АЕК Атина
Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google