БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спартак унижи Черно море на "Тича" Без милост Снимка: БГНЕС

Спартак поднесе голямата изненада в градското дерби и нанесе тежък удар на Черно море с категоричното 3:0 като гост.

„Соколите“ изиграха мача с огромно желание и наказаха всяка грешка на съперника. Успехът донесе на Спартак първа победа за сезона и общо 4 точки в актива, докато Черно море остава само с една.

Гостите нанесоха първия си удар в 33'. След изпълнение на корнер топката стигна до Ангел Грънчов, който реагира най-бързо и с мощен диагонален удар от близка дистанция не остави шанс на вратаря - 0:1.

Преди това тимът на Илиан Илиев имаше възможност да поведе. Александър Колев пробва удар от около 25 метра, но Пламен Илиев се намеси спокойно. До края на първата част домакините търсеха изравняване, но ударите на Асен Дончев и останалите офанзивни играчи не намериха целта.

Снимка: БГНЕС

След почивката "моряците" натиснаха в търсене на гол. Асен Дончев застраши вратата от пряк свободен удар, а Алекс Колев пропусна отличен шанс от няколко метра.

Спартак обаче издържа на натиска, а вратарят Пламен Илиев се превърна в една от ключовите фигури за победата. Той спаси опасни удари и запази преднината на своя тим.

В края „соколите“ нанесоха своя решаващ удар. В 88' Георг Стояновски открадна топката, преодоля съперник и с прецизен изстрел покачи на 0:2.

В добавеното време Жозе де Соуса сложи точка на спора с трети гол и оформи най-убедителната победа на Спартак в дербито на Варна.