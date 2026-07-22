БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тази вечер: Спартак Търнава - ЦСКА 1948 по bTV и на VOYO.BG "Червените" се завръщат в Европа след две години пауза, излизат срещу Роман Прохазка

Тази вечер ЦСКА 1948 се завръща в евротурнирите след двугодишна пауза. Гостуването на Спартак Търнава е от 21:30 ч. и ще бъде излъчено пряко по bTV и онлайн на VOYO.BG.

Студиото с любопитни гости и анализи стартира 15 минути по-рано.

"Червените" ще запишат третата си кампания в Европа. През 2023 г. отборът отпадна от ФКСБ. През 2024 г. елиминира Будучност Подгорица, след което загуби от Пафос. И трите участия на ЦСКА 1948 са в Лигата на конференциите.

Отборът на Александър Александров стартира българското първенство с равенство 2:2 като гост на Спартак Варна, като през второто полувреме навакса пасив от два гола благодарение на голове от Мамаду Диало и Фредерик Масиел.

Този път селекцията на ЦСКА 1948 включва три чуждестранни попълнения - халфовете Ектор Куеяр, Жул Мейер и Моатаз Земземи. В състава се завърнаха Борис Димитров и Костадин Илиев от Монтана.

За Спартак Търнава това ще бъде първи официален мач през сезона. В състава личат две интересни имена - любимецът на феновете на Левски Роман Прохазка, за когото това е последен сезон, и доскорошния играч на ЦСКА 1948 Хуанми Карион.

Победителят от двойката ще има тежко предизвикателство в третия квалификационен кръг на турнира, където ще срещне продължилия от двойката Пакши - Панатинайкос, а гръцкият гранд е фаворит за класиране в следващата фаза.