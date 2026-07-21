Световен футбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 пое към словашкото предизвикателство (ВИДЕО) Гледайте завръщането на тима в евротурнирите - утре, 21:30 ч., пряко по bTV и онлайн на VOYO.BG

ЦСКА 1948 отпътува за Словакия, където ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг от Лигата на Конференциите.

Сблъсъка може да гледате утре от 21:30 ч. пряко по bTV и онлайн на VOYO.BG.

ЦСКА 1948 се завръща в евротурнирите след двугодишна пауза, но с мисъл за победа на словашка земя.

Снимка: bTV

Словашко изпитание

"Ние имаме добър отбор. Просто трябва да покажем най-доброто от себе си. Имаме добър колектив, имаме и нови момчета, които са добри футболисти. Аз мисля, че и ние сме много сериозен отбор. Така, че съм убеден, че ще направим всичко възможно да продължим", коментира треньорът Александър Александров.

"Добър противник, но не по-добър от нас", добави един от основните играчи на ЦСКА 1948 - Георги Русев.

"Със сигурност е добре, че ние стартираме по-рано от тях и имаме един мач по-вече, официален. Но това нищо не значи. Отиваме в това гостуване, пределно мотивирани да постигнем добър резултат и да се върнем в България с предимство.", допълни националът.

При успех, отборът на Александър Александров ще се срещне с победителя от сблъсъка между гръцкият гранд Панатинайкос и унгарския Пакши.