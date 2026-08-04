Сержиньо герой за Левски, Кайрат капитулира на "Герена"!

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Няма намерени резултати за "Реал"
Левски удари Кайрат в края - 1:0, в първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига, игран пред препълнените трибуни на "Герена". Успехът бе 80-и за Левски в Европа.
"Сините" имаха тотален превес, но така и не успяха да преодолеят "жълто-черната" до добавеното време, в което Сержиньо наказа гостите, превръщайки се в герой в 92'.
През целия мач домакините бяха далеч по-добри и на няколко пъти бяха близо до гола, но съперникът се бранеше умело и хитро накъсваше играта. Планът им проработи до самия край на срещата, когато обаче Сержиньо попари отбора от Алмати, след удар от около 25 метра, рикоширал в играч на Кайрат.
Най-чистото положение за Левски преди това бе след почивката. В 71' след грешка в отбраната на казахстанците топката попадна в резервата Мазир Сула, но той не успя да се възползва от отличната възможност и стреля неточно.
ВАР имаше много работа през първото полувреме, след като се наложи да преглежда две ситуации за потенциални дузпи. И в двата случая бяха потвърдени решенията на терен от главния съдия.
Преди да е изминал и четвърт час капитанът Кристиан Димитров пожела дузпа след нарушение срещу него на противниковия страж. След броени секунди главният съдия даде сигнал мачът да продължи с удар от вратата.
След това един аут на гостите беше отнет заради прекомерно забавяне на Анарбеков, но „сините“ не успяха да се възползват. В края на полувремето се стигна до преглеждане на потенциална дузпа за Кайрат. Такава не беше отсъдена.
Реваншът е на 11 август. Ако преодолее и Кайрат, Левски ще се изправи срещу шампиона на Гърция АЕК в плейофа за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.
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