БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Левски - Кайрат (ВИДЕО) Следете с нас първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига

Време е за първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Началото е 20:30 ч. пред пълните трибуни на "Герена".

Селекцията на Хулио Веласкес ще преследва рекорда на Дрийм тийма на Станимир Стоилов по сухи мрежи в домакински мачове. По време на похода си към 1/4-финалите в турнира за Купата на УЕФА „сините“ записаха пет поредни мача без допуснат гол. 21 години по-късно под ръководството на испанеца Левски изравни това постижение, което обхваща два сезона.

Срещата с казахстанския Кайрат Алмати открива възможност, 27-кратните шампиони на България за трети път през новия век да преодолеят три отбора в Европа. Това се е случвало през сезон 2003/04 за Купата на УЕФА, когато последователно бяха елиминирани Атирау, Апоел Рамат Ган, Славия Прага, но Ливърпул спря Левски в третия кръг.

Другият случай е 2010/11 в Лига Европа, когато взеха скалпа на Дъндолк и шведските Калмар и АИК, за да достигне до последното си участие в групова фаза в Европа преди този сезон.

СЪСТАВИТЕ:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 2. Хевертон, 4. Кристиан Макун, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов, 77. Виктор Райчев

КАЙРАТ: 1. Анарбеков, 24. Мрински, 14. Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата, 22. Густаво Мендонса, 13. Оксанен, 8. Байбек, 28. Марк Гуал, 9. Едмилсон, 19. Юкола

Резерви: Бух, Калмурза, Касабулат, Кургин, 6. Садибеков, 15. Биркуманов, 17. Тюабаев, 20. Тапалов, 25. Широбоков, 32. Нургалиев, 59. Ташпулатов, 81. Бекболат