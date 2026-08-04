БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Веласкес: Направихме голям мач! Усещането е неописуемо, без думи, щастлив е героят Сержиньо Снимка: Lap.bg

"Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Победата е напълно заслужена. Можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас.

Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата, горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия мач.

Не съжалявам за нищо в този живот, винаги съм позитивен или поне се опитвам да съм с тогава нагласа. С тези футболисти, публика и игра няма как да е друга. Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер. Трябва да останем с точно това", доволен след успеха с 1:0 над Кайрат бе треньорът на Левски Хулио Веласкес.

Героят за "сините" Сержиньо допълни: "Беше труден мач, но определено търсехме победата. Изиграхме силен двубой и победата ни е заслужена. Винаги излизаме за победа, имаме невероятен колектив и се борим до самия край.

Треньорът мисли мач за мач, ние - също. В петък задължително трябва да победим и след това ще търсим и успеха при гостуването срещу Кайрат.

Усещането е неописуемо, без думи. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем у дома, че чувствам уверен и благодаря на публиката за невероятното отношение", коментира португалецът.