БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация УЕФА посече ЦСКА в Европа "Червените" без фенове в Карабах, клубът е глобен с 55 000 евро

УЕФА наложи сурови санкции на ЦСКА за инцидентите по време на реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити миналия четвъртък. "Червените" елиминираха съперника след две победи с 3:2 и с 2:1.

ЦСКА ще бъде без свои фенове за гостуването на ФК Карабах в четвъртък в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа и трябва да плати глоби в размер на 55 000 евро.

Както е известно, срещата в Лондондери бе прекъсната за 15-ина минути, след като привърженици на ЦСКА влязоха в пререкание с домакинската публика, част от която слезе на терена.

"Армейци, Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли.

Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити.

На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация", се казва в съобщението на клуба.

Първата санкция е за хвърляне на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните и е в размер на 30 000 евро плюс забрана за продажба на билети на привърженици на отбора за следващия гостуващ мач, което е срещу ФК Карабах в четвъртък.

20 000 евро е глобата за клуба за расистки прояви, като по тази точка има забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от две години.

Третата глоба е 5000 евро и се налага за непристойно поведение от страна на служител на клуба.