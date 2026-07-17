Лига Европа Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация УЕФА с 5 обвинения срещу ЦСКА Феновете под въпрос за Карабах

УЕФА образува спешни дисциплинарни производства след Дери Сити и ЦСКА. Припомняме, че мачът, спечелен от ЦСКА с 2:1, бе прекъснат за около 15 минути през второто полувреме, малко след като домакините поведоха с 1:0.

Полицейски служител е бил ранен, а част от седалките на стадион „Брандиуел“ в Лондондери са били изтръгнати по време на двубоя.

Обвинения срещу домакините от Дери Сити са:

- Ефективно нахлуване на игралното поле, чл. 16(2)(a)

- Хвърляне на предмети, чл. 16(2)(b)

- Нарушения на обществения ред, чл. 16(2)(h)

- Недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници, чл. 40

- Хвърляне на предмети, чл. 16(2)(b)

- Действия, причинени на щети на стадиона и/или неговите съоръжения, чл. 16(2)(f)

- Нарушения на обществения ред, чл. 16(2)(h)

- Расистко и/или дискриминационно поведение, чл. 14 от ДР

- Нарушаване на основните правила за прилично поведение (служител), чл. 11(2)(b) от ДР

Тъй като производството може да окаже влияние върху посещаемостта на бъдещи мачове от страна на привържениците, дисциплинарните органи на УЕФА ще вземат решение по въпроса в началото на следващата седмица", пише в позицията на футболната централа.

Преди първия мач срещу Карабах от втория кръг на турнира ще бъде обявено наказанието на българския клуб, който рискува голяма глоба и вероятно частично затваряне на сектори за следващия мач.

В тази връзка Европейската футболна централа препоръчва да не се продават билети за „армейския“ сектор за следващото гостуване на "армейците" на 23 юли, докато не бъде взето окончателно решение по случая.

"ЦСКА подчертава, че ще положи всички усилия, за да могат „червените“ привърженици да присъстват на предстоящата среща. Клубът ни ясно и категорично ще изложи пред УЕФА всички аргументи, свързани със споменатите инциденти, както и с организацията или липсата на такава, свързана със сигурността, условията и цялостното провеждане на футболния мач в Дери, от страна на клуба-домакин и на северноирландските власти.

В същото време ЦСКА осъжда решително всички прояви на агресия, непристойно поведение и хулигански прояви, на които станахме свидетели в няколко епизода от снощния двубой. Призоваваме нашата вярна публика за въздържане от всякакви непристойни прояви или расистко и/или дискриминационно поведение", написаха от своя страна "червените" на официалната си страница.

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