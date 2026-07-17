БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Полицай е в болница след Дери Сити – ЦСКА За първи път от 1985 г. насам униформени присъстват на мач на стадиона

Полицейски служител е бил ранен, а част от седалките на стадион „Брандиуел“ в Лондондери са били изтръгнати по време на двубоя между Дери Сити и ЦСКА, съобщава Derry Journal.

Мачът, спечелен от ЦСКА с 2:1, бе прекъснат за около 15 минути през второто полувреме, малко след като домакините поведоха с 1:0. Според изданието това е първият случай от 1985 г. насам, в който полиция присъства на мач на стадиона.

Органите на реда са били позиционирани зад феновете на ЦСКА на трибуна „Саутенд Парк“. След гола на Елис Чапман обаче привърженици на българския тим са изтръгнали седалки и са се насочили към фенове на Дери.

Преди срещата на „Бишъп Стрийт“ е пострадал и полицейски служител при сблъсък между привърженици на двата отбора. По думите на шефа на местната полиция Греъм Крейг той е посетил болница заради получените наранявания.

„Разочароващо е, че толкова важен и значим европейски мач бе прекъснат по подобен начин. Всеки трезвомислещ фен ще осъди подобно поведение“, заяви Крейг.

От полицията в Лондондери допълниха, че е започнало разследване, като призоваха всеки с допълнителна информация да се свърже с тях.