БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Венцеслав Стефанов поиска наркотест за фенове на Славия Не сме хора, които ще се поддадат на натиск, уверява президентът на клуба Снимка: Lap.bg

Пореден сблъсък между президента на Славия Венцеслав Стефанов и феновете на клуба. Той се състоя в началото на двубоя с Локомотив София (1:1) на стадион "Александър Шаламанов".

Стефанов обясни, че е поискал да провери двама от запалянковците за употреба на наркотици. Те обаче избягали.

"Искаха да ме убедят, че сред тях няма наркозависими. Посочих двама, които исках да дойдат и да ги проверим. Те избягаха и се скриха", твърди бизнесменът.

"Казах им, че е морално да подкрепят отбора, да не пречат. Напротив. Те направиха точно обратното. Тези факли и глоби, които ще плащаме вместо да ги дадем на школата, трябва да платим за техните простотии. Слязох, за да говорим като нормални хора. Да се разберем. Всички обичаме Славия и искаме да побеждава. Това не е начинът, по който да се подкрепя един отбор. Това не е начин, по който можеш да изразяваш чувствата си."

"Претенциите им са неоснователни. Искат стадиона да се обнови. Съгласен съм, но в момента не разполагаме с такива средства. От парите, които влизат, ще ремонтираме игрищата на младите футболисти, ще построим още един терен. Ще ремонтираме, за да не тече на залите. Това са ни възможностите. Простотиите са за тяхна сметка."

"Няма да допуснем тези ексцесии да се повтарят. Могат да бъдат сигурни, че нито това е начинът, нито сме хора, които ще се поддадем на такъв натиск. Натиск, който с нищо не е подкрепен."

"Казах им: "Дайте човек, който да извърши вашите искания. Ние сме готови да им дадем Славия." Няма такъв човек."

"Подкрепяйте отбора и се старайте да помагате с каквото можете. Не искам да коментирам повече, защото ще кажа някоя лоша дума. Те са малки деца, повечето от тях, и са под влияние на някакви други хора", завърши Стефанов.