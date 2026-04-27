Венци Стефанов потвърди: Да, продавам Славия!

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, потвърди пред bTV, че е готов да продаде клуба!

Заявка идва след като в последния кръг на футболния шампионат - равенството 1:1 с Ботев Враца, той влезе за пореден път в конфликт с фенове.

Стефанов е начело на най-стария столичен клуб от 1995 г.

Заявка

"Да, продавам Славия! Феновете да си доведат човек", заяви лаконично бизнесменът пред bTV.

Снимка: Lap.bg

По-рано през деня той разкри, че е готов да предостави своята част, както и пълна информация за състоянието на Славия и цената само на посоченият от привържениците купувач.

Това не е първият път, в която Стефанов влиза в конфликт с агитката в последните години.

Закани

В момента Славия е лидер в последната осмица на Първа лига.

Феновете обаче не са доволни и по време на мача с Ботев Враца скандираха призиви за оставка.

Снимка: Lap.bg

Стефанов отиде при привържениците, като камерите го заснеха да показва жест с ръка пред гърлото.

В отговор агитката напусна стадион "Александър Шаламанов" едва в 28-ата минута. След мача двете страни се сблъскаха на паркинга, като се стигна само до вербални обиди.

В последните години Славия завършва шампионата в средата на класирането. Най-доброто представяне на тима е третото място от сезон 2019/2020.