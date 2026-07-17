БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Вие сте просто фалшивият ЦСКА“ Това ли разпали войната на мача с Дери Сити? Снимка: БГНЕС

ЦСКА ще играе във втория квалификационен кръг на Лига Европа, след като победи Дери Сити с 2:1 в Северна Ирландия и затвори сблъсъка с общ резултат 5:3.

Срещата, освен с неубедителната игра на "червените", ще бъде запомнена и с напрежението по трибуните, което наложи двубоят да бъде прекъснат за близо четвърт час.

Инцидентът възникна в сектора, където бяха настанени привържениците на ЦСКА. След размяна на провокации част от българските фенове се насочиха към съседната трибуна, а запалянковци на Дери побързаха да се отдръпнат. Някои от тях дори слязоха на терена, за да избегнат по-сериозни сблъсъци. Намесата на органите на реда предотврати по-сериозни инциденти, но мачът беше временно спрян.

Според информация на ULTRAS-TIFO.net, напрежението ескалирало, след като фенове на Дери Сити започнали да скандират на английски: „You’re just the fake CSKA“ („Вие сте просто фалшивият ЦСКА“). Именно това, твърди изданието, е предизвикало бурната реакция на гостуващата агитка.