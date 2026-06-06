БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Звездата Балов смени гаджето преди отбора Певицата Биляниш вече е в миналото Снимка: Instagram

Кристиян Балов се очертава като следващата голяма звезда на българския футбол. 19-годишният футболист на Славия вече е в полезрението на редица европейски клубове, като е близо до подпис с Цървена звезда.

И докато той умува къде ще продължи футболната си кариера, в личния му живот промяната е факт.

Той я официализира в социалните мрежи.

Певицата е в миналото

Балов имаше връзка с певицата Биляна Лазарова - Биляниш. Двамата демонстрираха отношения и в социалните мрежи, като тя посещаваше мачове на Славия и националния тим.

Само преди ден обаче футболистът публикува снимки с друга дама от ваканцията им на топ дестинацията - остров Миконос в Гърция.

Снимка: Instagram

Кога е настъпила раздялата между Балов и певицата не е ясно.

В новите снимки на младата звезда той прегръща красавицата Мариела.

Трансфер

Само преди дни стана ясно, че балканският гранд Цървена звезда иска да плати на Славия 2,5 млн. евро, за да притежава българина.

Собственикът на "белите" Венцеслав Стефанов заяви, че сделка все още няма, а условията не са по вкуса на столичния клуб.

Снимка: БГНЕС

"Славия не е доволен от получената оферта, както и от предложените лични условия на Балов. Ще предстоят още преговори", каза той пред bTV.

Кристиян Балов игра в 33 мача за Славия пред миналия сезон, като вкара 6 гола.