БГ Футбол Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Венци Стефанов пред bTV за трансфера на Балов: Не сме доволни! "Белите" преговорят с още три клуба за национала Снимка: Lap.bg

Ще облече ли Кристиан Балов екипа на Цървена звезда? Пред bTV по темата говори президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

"Към момента няма сделка. Славия не е доволен от получената оферта, както и от предложените лични условия на Балов. Ще предстоят още преговори", каза пред медията ни босът на "белите".

Снимка: БГНЕС

"Към Балов има интерес от още 3 чуждестранни клуба", допълни още Стефанов.

Шампионът на Сърбия ще плати 2,5 милиона евро за правата на 19-годишния национал на България. Договорът на юношата на "белите" ще бъде за срок от 4 години, написаха по-рано днес сръбските медии.

Ако все пак се осъществи, трансферът на Балов на "Мала Маракана" ще влезе в историята. До момента рекордната изходяща продажба за "белите" бе тази на Филип Кръстев в белгийския Ломел през 2020/21.