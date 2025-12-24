Наскоро Килиан Мбапе изравни рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове за календарна година с екипа на Реал Мадрид - 59, и със сигурност върви уверено към целта си да остави името си в историята.

На 27 години французинът вече е фактор в световния футбол, а това му носи признание и от... поп-фолк сцената у нас.

Оказва се, че Мбапе е вдъхновил дуета на Биляниш и Софи Маринова!

С фланелка на Реал Мадрид

Младата певица, която наскоро разкри връзката си с аса на Славия Кристиян Балов, се похвали в социалните мрежи, че песента скоро ще има видеоклип.

"Евтино менте, помисли се за Мбапе.

Ходи да гониш топките,

не съм ти от агитките", е част от текста на песента, който Биляна Лазарова разкри в кратко видео от снимачната площадка.

Все още не е ясно кога песента ще бъде представена.

Биляниш и Софи

Биляна Лазарова е една от най-популярните млади певици и инфлуенсъри. В социалните мрежи тя има близо 250 000 последователи.

Тя често пуска снимки по секси облекло, а от песните ѝ са с провокативни текстове. Тя има дуети с Диона, Dimoff и Сашо Роман.

Сега към тях прибавя и ромската перла Софи Маринова.

Наскоро Софи направи концерти в 4 поредни дни в "Арена 8888", а името ѝ сред утвърдените на поп-фолк сцената.

Това не е първата песен за Килиан Мбапе у нас. През 2018 г., когато французинът все още бе изгряваща звезда, FYRE и Vitezz му посветиха рап песен, която се превърна в хит дори в родината на футболиста.

