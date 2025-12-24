bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Софи Маринова и скандално футболно гадже пеят за... Килиан Мбапе (ВИДЕО)

Биляниш се похвали с любовта си с Кристиян Балов от Славия наскоро

Наскоро Килиан Мбапе изравни рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове за календарна година с екипа на Реал Мадрид - 59, и със сигурност върви уверено към целта си да остави името си в историята. 

На 27 години французинът вече е фактор в световния футбол, а това му носи признание и от... поп-фолк сцената у нас. 

Оказва се, че Мбапе е вдъхновил дуета на Биляниш и Софи Маринова

С фланелка на Реал Мадрид 

Младата певица, която наскоро разкри връзката си с аса на Славия Кристиян Балов, се похвали в социалните мрежи, че песента скоро ще има видеоклип. 

"Евтино менте, помисли се за Мбапе.
Ходи да гониш топките,
не съм ти от агитките", е част от текста на песента, който Биляна Лазарова разкри в кратко видео от снимачната площадка. 

Все още не е ясно кога песента ще бъде представена. 

Биляниш и Софи

Биляна Лазарова е една от най-популярните млади певици и инфлуенсъри. В социалните мрежи тя има близо 250 000 последователи.

Тя често пуска снимки по секси облекло, а от песните ѝ са с провокативни текстове. Тя има дуети с Диона, Dimoff и Сашо Роман.

 
 
 
Сега към тях прибавя и ромската перла Софи Маринова. 

Наскоро Софи направи концерти в 4 поредни дни в "Арена 8888", а името ѝ сред утвърдените на поп-фолк сцената. 

Това не е първата песен за Килиан Мбапе у нас. През 2018 г., когато французинът все още бе изгряваща звезда, FYRE и Vitezz му посветиха рап песен, която се превърна в хит дори в родината на футболиста. 

