Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ултрас подкрепа: Феновете на Университатя скочиха на ръководството заради левскарите! "Сините" им благодариха

Само часове преди реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига между Левски и Университатя Крайова, "сините" получиха безпрецедентна подкрепа!

За жалост тя не е от техните собствени фенове, които останаха без билети заради наказание от УЕФА. Билетите на "сините" привърженици, дори индивидуални такива, бяха анулирани, а от ръководството на румънския тим категорично отказаха да ги приемат на стадиона за мача.

Изненадващо обаче в подкрепа на левскарите се обявиха най-крайните привърженици на... Университатя. В емоционална позиция в социалните мрежи ултрасите от "Трибуна Север" на румънския отбор остро критикуваха шефовете на тима за решението да се върнат дори индивидуални билети, закупени от българи, за другите сектори.

Не заслужавате!

"Нашият тим, който обичаме безусловно, вчера се показа, както всички неща във вселената - несъвършен! Как отборът, в чиято ДНК е да се бори за права и свободи, излиза с изявление, с което ограничава свободата на футболните фенове? Как се прилага такова наказание, забранено дори по време на война, дори от Женевската конвенция? Как се превръщаш в ченге на УЕФА, която ни удря при всяка възможност? Ако ние сме на тяхно място, как искаме домакините да се отнасят с нас?

За какво е всичко това?

Мислите, че, ако дойдат няколкостотин българи, те ще доминират на хилядите наши фенове, а не мислите, че ще ги амбицирате още повече?

Обществен ред? Вие не сте ченгета! Този манталитет не е съвместим с манталитета на един футболен клуб. Вие трябва да сте "най-красивата приказка за любовта между човека и футбола" и от тази позиция не ви е позволено да се държите така!

Блянът за Шампионска лига и парите там? С това доказахте, че не го заслужавате! Не заслужавате да сте на най-авторитетната футболна сцена, ако не знаем как да се отнасяме към врагове! Всъщност те не са ни врагове, защото никога не е имало напрежение между нас и Левски!

Ако не е можело да се избегне такова нещо заради правилата, и не сте могли да помогнете на едни хора да бъдат до отбора си, то поне да не ги бяхте обърквали! Не трябваше да бъдете съучастници в тази каша!

По този повод заявяваме, че, ако ситуацията не бъде разрешена, "Трибуна Север" няма да подходи враждебно към тим, останал без фенове! Не би било достойно!", заявиха изненадващо румънските фенове.

Отговорът от Лeвски

"Всички организации, съставящи Сектор "Б" искаме да изкажем благодарност и подкрепа към позицията на румънските ултраси от Университатя Крайова!

Също така още веднъж да подчертаем погнусата си от решението на една от най-позорните и най-порочните организации в Европа, а именно тотално дискредитираната и корумпирана УЕФА.

Искаме да знаете, че Левски е вековна институция, а организираните привърженици на отбора са обиколили цяла Европа с или без вашето одобрение! Единствената причина сега да останем в България е това, че можем единствено да навредим на отбора си, а ние няма да го допуснем, нито ще позволим “Отбора на народа”, спасен преди години с парите на всеки един от нас да пълни наглите ви лицемерни гуши!

Снимка: Lap.bg

Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Долу ръцете от ултрасите, за да не стане така, че един ден да паднете в техните!", бе отговорът на едни от най-върлите привърженици на "сините".

Реваншът е днес, 29 юли, в Румъния. Първият мач в София завърши 1:0 за Левски.