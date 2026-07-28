Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски на заминаване за Крайова: Феновете ще ни липсват! (ВИДЕО) Утре шампионът на България ще изиграе реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига

Левски замина за Крайова, където утре (29 юли) ще играе реванш от втория кръг на квалификациите за редовния сезон в Шампионската лига срещу местния Университатя.

Преди седмица "сините" победиха с 1:0 у дома, а към Румъния тръгват с внимание и самочувствие.

Липсващите обаче ще са... феновете. Както се очакваше, от УЕФА забраниха присъствие на привърженици на родния шампион за мача и наложиха глоба на клуба в размер на 15 000 евро заради скандирания на етническа основа по време на мача срещу Борац Баня Лука от първия кръг.

Ще липсват

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че в тази ситуация емоционалните привърженици наистина ще липсват на тима.

"Не искаме да нарушаваме тези разпоредби на УЕФА, защото това само ще доведе до допълнителни санкции. Феновете ще ни липсват в този мач, но се надявам, че ще ни стискат палци от България.“, заяви той на летище "Васил Левски".

Снимка: Lap.bg

"Отиваме с нагласата да победим и да се класираме за следващата фаза. Съперникът е доста сериозен и мисля, че фактът, че излязоха с резервите в шампионата говори, че ще подходят много сериозно към нашия двубой. Дано ние да сме победители. Не мисля, че е коварен резултатът от първия мач. Имаме предимство и се надяваме да го запазим.", каза още Боримиров.

Левски тръгна към Крайова с Хуан Переа, Асен Митков и Мехди Мубарик. От групата отпаднаха контузените Стипе Вуликич, Ради Кирилов и Оливер Камдем.

Треньорът

"Трябва да сме компактни, но треньорът знае най-добре. Ние доста години работихме, за да изградим такъв отбор и това помага в момента", обясни още Боримиров.

Снимка: Lap.bg

Той заяви, че нови входящи и изходящи трансфери в клуба са възможни до края на прозореца през септември.

Мачът на Левски с Университатя Крайова е на 29 юли от 20:30 ч.