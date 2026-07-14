Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Австрийският европейски шампион на България сложи край на кариерата си Дейвид Фишеров е роден в Австрия, но има българско гражданство Снимка: Lap.bg

Един от емблематичните щангисти на България се оттегля от спорта.

Европейският шампион от 2022 г. Дейвид Фишеров е уведомил официално федерацията по вдигане на тежести, че няма намерение повече да участва в турнири и да тренира за тях, научи bTV.

Последното участие на роденият в Австрия щангист на голямо първенство е на европейското през април в Батуми, Грузия. Това бе и негово своеобразно завръщане към спорта, след като изтече 3-годишното му наказание за употреба на допинг.

Австриец с българско сърце

Фишеров е роден в Австрия през 1998 г. Баща му също е щангист и това го води в залата.

"Още от малък баща ми ме беше пуснат да тренирам в България. Преди гледах много клипчета с поколенията български щангисти, които са спечелили медали на най-големите първенства и си казах, че и аз искам да спечеля един ден. Това ми беше една от детските мечти. Да вдигам за България един ден", разказа преди 5 години пред bTV той.

Снимка: Личен архив

В страната ни го води и любовта, а той получава официално гражданство и право да е в националния тим през 2019 г.

Успехите

Фишеров е сребърен медалист от европейското първенство за кадети през 2018 г. в Полша. Тогава той представя Австрия.

Като част от българския отбор той участва на 3 европейски и едно световно първенство.

През 2022 г. печели титлата в категория до 102 кг на първенството на Стария континент, като става първи и в изхвърлянето, и в изтласкването.

От европейското в Москва през 2021 г. се завръща със сребро в изтласкването.

На европейското през 2026 г. той стана осми в двубоя.

През март 2023 г. в допинг пробата му е открит анаболният стероид "тренболон" и той е наказан със спиране на правата за 3 години.