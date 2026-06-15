Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация София посрещна световното първенство за атлети със синдром на Даун (ВИДЕО) Президентът Илияна Йотова даде началото

Парад на нациите, който заля центъра на София. Деца от 27 страни, които озариха столицата. Усмивки, зад които няма фалш, а само искреност.

Атлетите със синдром на Даун пристигнаха в България, а тя ги приветства за световно първенство, в което няма място за различия или отхвърляне.

Да дадеш сърце и душа за другите

14 юни се превърна в исторически ден за София и България.

Снимка: bTV

Повече от 400 атлети със синдром на Даун от 27 държави преминаха през централната част на столицата и с усмивките и положителния си дух донесоха радост на събралото се множество.

Снимка: bTV

До този момент обаче пътят е бил дълъг. Слав Петков е председател на Федерацията по адаптирана физическа активност и отлично знае колко ожесточена е била тази битка.

Снимка: bTV

„Абсолютно невиждано. Това е прецедент за България. Вече работим 3 години, за да се случи това световно първенство и се надявам всички да се доволни от това, което се случва“, сподели пред камерата на bTV Петков, който оцени и ролята на екипа си.

Делегациите не просто се събраха, преди да потеглят заедно – те пристигнаха по нестандартен начин: с трамваи, от които слязоха до сградата на Съдебната палата.

А от там, един до друг и с цялата си радост тръгнаха до пространството пред Националния дворец на културата.

Нашите атлети

Сплотени, рамо до рамо и развяващи българския трибагреник. И с възгласи "Българи – юнаци!". Така родната делегация показа, че е готова да остави следа на това световно първенство.

Домакините уважиха всички свои гости и вървяха най-отзад на колоната, с което и бяха най-очакваните за всички по пешеходната част на булевард „Витоша“.

Снимка: bTV

За един от най-перспективните атлети Александър Асенов емоцията беше силно осезаема.

Той разговаря с нас, докато предвождаше отбора на България с флага в ръце: „Носим България, така ни виждат всички. Надявам се да ни видят и с медалите".

Надпреварата ще се проведе до 19 юни, като България е представена от 20 атлети в петте спорта.

Събитието уважиха президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и кметът на Столична община Васил Терзиев.

Снимка: bTV

Именно Йотова даде началото с думите "Това е триумф над изолацията, над предразсъдъците и самотата".

Подкрепа от български изпълнители

Освен спорта, и музиката е начин да се разпространява доброто. Мистерията на българските гласове, Дара Екимова, Мария Илиева, Любо Киров и Криско. Тези имена уважиха събитието и отправиха посланието си за уважение към всички състезатели, които са пропътували разстоянието до тук.

Преди тях звучеше химнът на България, като всеки от националите изживя мига по свой начин.