Други Публикувано в Илия Илиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българската щафета 4Х100 м с най-добро бягане от 1988 г. насам (ВИДЕО) Бронз за четворката ни от Балканиадата

Бягане за историята за мъжката щафета на България 4х100 метра

Лекоатлетите ни постигнаха най-добрия резултат от 1988 г. насам на Балканиадата в гръцкия град Волос.

С него те заслужиха бронзов медал в надпреварата.

Бягането

39 секунди и 36 стотни това е резултатът, който се изплъзваше на родните лекоатлети от 38 години насам.

Във Волос го постигнаха Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоза и Христо Илиев. Така те завършиха трети в крайното класиране.

За последно български отбор бяга под 40 секунди преди 17 години. Това е един от петте медала, които страната ни спечели в първия ден на първенството.

Рекордът на България за всички времена е 38,99 секунди от олимпийските игри в Москва през 1980 г. Постигат го Павел Пaвлoв, Владимир Ивaнoв, Ивайло Kaрaньотoв и Петър Пeтрoв.

Медалите

Балканиадата във Волос е доста успешна за родните лекоатлети.

Христо Илиев стана шампион на 100 метра с 10, 25 секунди.

В първия ден на първенството на полуострова, Божидар Саръбоюков взе бронз в скока на дължина с 8, 04 м. Трети е и Тихомир Иванов в скока на височина с 2,12 метра.

Бронзово отличие завоюва и смесената ни щафета на 4х400 метра.