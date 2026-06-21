Българската щафета 4Х100 м с най-добро бягане от 1988 г. насам (ВИДЕО)
Бронз за четворката ни от Балканиадата
Бягане за историята за мъжката щафета на България 4х100 метра
Лекоатлетите ни постигнаха най-добрия резултат от 1988 г. насам на Балканиадата в гръцкия град Волос.
С него те заслужиха бронзов медал в надпреварата.
Бягането
39 секунди и 36 стотни това е резултатът, който се изплъзваше на родните лекоатлети от 38 години насам.
Във Волос го постигнаха Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоза и Христо Илиев. Така те завършиха трети в крайното класиране.
За последно български отбор бяга под 40 секунди преди 17 години. Това е един от петте медала, които страната ни спечели в първия ден на първенството.
Рекордът на България за всички времена е 38,99 секунди от олимпийските игри в Москва през 1980 г. Постигат го Павел Пaвлoв, Владимир Ивaнoв, Ивайло Kaрaньотoв и Петър Пeтрoв.
Медалите
Балканиадата във Волос е доста успешна за родните лекоатлети.
Христо Илиев стана шампион на 100 метра с 10, 25 секунди.
В първия ден на първенството на полуострова, Божидар Саръбоюков взе бронз в скока на дължина с 8, 04 м. Трети е и Тихомир Иванов в скока на височина с 2,12 метра.
Бронзово отличие завоюва и смесената ни щафета на 4х400 метра.