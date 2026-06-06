Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Колко скочи Божидар Саръбоюков? (ВИДЕО) Голямата бяла акула няма шанс срещу родния лекоатлет

Божидар Саръбоюков записа една от най-славните победи в историята на родната лека атлетика.

Родният представител в скока на дължина грабна златото от турнира от Диамантената лига в Рим - едно от най-силните състезания за сезона.

Той триумфира с резултат 8,26 м. Но колко всъщност е това?

Да премерим!

За да спечели златния медал, Саръбоюков е прескочил два автомобила, залепени един до друг.

Или 4 единични легла подредени в линия

Тези 8 метра и 26 сантиметра са една... голяма бяла акула.

Или височината на уличен стълб за осветление в жилищен квартал.

Разстоянието, което Саръбоюков е преодолял за малко повече от секунда в своя полет, на нормалните хора са необходими поне 10 крачки, а Божидар го стори с един-единствен скок.

11-а победа

Първото място на българина в Рим всъщност е 11-а победа за страната ни във Вечния град.

Снимка: Reuters

Българската история на турнира започва през 1984 г. с победа на Людмила Андонова в скока на височина. Най-успешна остава Стефка Костадинова с четири триумфа, а сред победителите са още Йорданка Донкова, Цветанка Христова, Светла Димитрова-Пищикова, Ива Пранджева и Ростислав Димитров.

С успеха си Саръбоюков стана едва третият българин с победа в турнир от Диамантената лига след Ивет Лалова-Колио и Мирела Демирева.