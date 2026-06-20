Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Златен спринт! Христо Илиев триумфира на 100 м във Волос Бронзови медали за Божидар Саръбоюков и Тихомир Иванов на Балканиадата

Христо Илиев взриви Балканиадата по лека атлетика в гръцкия Волос, като грабна титлата на 100 метра при мъжете с 10.25 сек (+1.3). Националният рекордьор на 60 м показа класа още в полуфиналите и затвърди формата си с убедителен финал.

Снимка: Reuters

Само преди дни в Атина той беше още по-бърз — 10.05 сек (при недопустим вятър), резултат, който остава най-силното българско бягане на 100 м. Среброто във финала отиде при гърка Панайотис Лаганис (10.42), а бронзът – за турчина Ертан Йозкан (10.46).

При жените на 100 м Радина Величкова завърши осма с 11.61 сек, а шампионка стана австрийката Магдалена Линднер (11.40).

Снимка: Reuters

Още български подиум дойде от скока на дължина: Божидар Саръбоюков спечели бронз с 8.04 м и стабилна серия опити. Титлата взе Милтиадис Тентоглу с впечатляващ единствен успешен опит от 8.36 м, а втори е сърбинът Лука Бошкович с личен рекорд 8.19 м.

Тихомир Иванов също се качи на подиума в скока на височина, след като записа 2.12 метра от втория опит. Преди това той скочи 2.08 от първия път, след което направи три фаула на 2.16. Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев е шести с 1.88 метра.