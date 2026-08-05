БОК осигури стипендии за 16 млади спортисти в подготовка за Дакар 2026

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25 000 долара за бъдещите олимпийски надежди на България
16 млади български спортисти от 12 спортни федерации ще получат стипендии за подготовка по програмата на Международния олимпийски комитет „Олимпийска солидарност“. Финансовата подкрепа е осигурена след кандидатстване на Българския олимпийски комитет и е на стойност 25 000 щатски долара.
Средствата ще бъдат инвестирани в тренировъчни лагери в България и чужбина, както и в обучения и подготвителни дейности преди Младежките олимпийски игри в Дакар, които ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември 2026 г.
Програмата ще подпомогне подготовката на 16 перспективни състезатели – 7 момичета и 9 момчета – в 12 спорта. Най-много представители има леката атлетика (трима), следвана от бадминтона и плуването (по двама). Стипендии получават още спортисти в ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба и джудо.
„Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. Затова подсилихме екипа, който работи по международните проекти и програми, за да можем да участваме още по-ефективно и да използваме максимално възможностите, които „Олимпийска солидарност“ предоставя на олимпийското движение“, заяви председателят на БОК Весела Лечева.
„Олимпийска солидарност“ е една от ключовите програми на Международния олимпийски комитет, насочена към развитието на спорта по света. Чрез нея националните олимпийски комитети получават финансова и експертна подкрепа за подготовката на спортисти, обучението на треньори и спортни специалисти и реализирането на инициативи, които насърчават олимпийските ценности и устойчивото развитие на спорта.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google