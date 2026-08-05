Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БОК осигури стипендии за 16 млади спортисти в подготовка за Дакар 2026 25 000 долара за бъдещите олимпийски надежди на България Снимка: БОК

16 млади български спортисти от 12 спортни федерации ще получат стипендии за подготовка по програмата на Международния олимпийски комитет „Олимпийска солидарност“. Финансовата подкрепа е осигурена след кандидатстване на Българския олимпийски комитет и е на стойност 25 000 щатски долара.

Средствата ще бъдат инвестирани в тренировъчни лагери в България и чужбина, както и в обучения и подготвителни дейности преди Младежките олимпийски игри в Дакар, които ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември 2026 г.

Програмата ще подпомогне подготовката на 16 перспективни състезатели – 7 момичета и 9 момчета – в 12 спорта. Най-много представители има леката атлетика (трима), следвана от бадминтона и плуването (по двама). Стипендии получават още спортисти в ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба и джудо.

Снимка: БОК

„Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. Затова подсилихме екипа, който работи по международните проекти и програми, за да можем да участваме още по-ефективно и да използваме максимално възможностите, които „Олимпийска солидарност“ предоставя на олимпийското движение“, заяви председателят на БОК Весела Лечева.

„Олимпийска солидарност“ е една от ключовите програми на Международния олимпийски комитет, насочена към развитието на спорта по света. Чрез нея националните олимпийски комитети получават финансова и експертна подкрепа за подготовката на спортисти, обучението на треньори и спортни специалисти и реализирането на инициативи, които насърчават олимпийските ценности и устойчивото развитие на спорта.