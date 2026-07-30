Други Публикувано в София Николова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нови дългове за 80 000 евро изплуваха в БОК (ВИДЕО) В края на месеца българска делегация ще посети Лозана по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри

Нови задължения за около 80 000 евро са открити в Българския олимпийски комитет. Това съобщи председателят Весела Лечева, като уточни, че централата продължава да изплаща и вече обявения дълг от 360 000 евро, натрупан при предишното ръководство.

Добрата новина е, че Международният олимпийски комитет вече е възстановил финансирането на БОК.

„Още в първите седмици след окончателното приключване на съдебната сага МОК започна последователното възстановяване на всички суми, така че олимпийският комитет да започне своята работа и тя да не бъде възпрепятствана“, каза Лечева.

В края на месеца българска делегация ще посети Лозана по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри.

„Очаквам да обсъдим нашите виждания и перспективи, както и да чуя плановете на новия президент за развитието на МОК“, заяви председателят на БОК.

Лечева призна, че финансовото състояние на комитета остава сериозно предизвикателство.

„На последната среща на Изпълнителното бюро съобщихме, че задълженията са 360 000 евро, но заради новите такива сумата се увеличи с още около 80 000 евро“, разкри тя.

По думите ѝ непрекъснато се появяват нови задължения, оставени от предишното ръководство.

„Това възпрепятства работата, тъй като се губят време и енергия. Търсим спонсори и рекламодатели и вече водим разговори с няколко компании. Надявам се съвсем скоро да имаме резултат“, допълни Лечева.

Тя съобщи още, че БОК вече работи по бюджета за следващата година. Предстоят Младежките олимпийски игри в Дакар, за които България засега има 17 квоти, както и Европейският зимен фестивал в Брашов и Европейските игри в Истанбул – важна квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.