Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация BRAVE 107 разтърси Бургас! Стоян Копривленски се завърна с победа! (ВИДЕО) Калоян Колев загуби в битката на вечерта

Бургас отново се превърна в бойната столица на България. BRAVE 107 предложи зрелищни ММА сблъсъци и силни емоции.

Събитието, излъчено пряко в ефира на bTV Action, VOYO и на btvsport.bg, оправда очакванията с безкомпромисни битки и драматични развръзки.

Най-радостната новина за българските фенове дойде от любимеца на домакините Стоян Копривленски. Бургазлията се завърна в октагона след контузия, която го извади от игра в началото на 2026 г., и показа, че не е загубил нищо от класата си.

Снайпера се изправи срещу нидерландеца Джай Клиенбург в и контролираше случващото се в клетката достатъчно убедително, за да спечели с единодушно съдийско решение.

В главния двубой Калоян Колев започна впечатляващо срещу Салим Ел Оусади. Българинът доминираше в първия рунд, повали съперника си цели четири пъти и пласира чисти удари в стойка, с което категорично спечели откриващата част.





Вторият рунд беше далеч по-равностоен. Ел Оусади продължи да намира начин да се измъква след повалянията, а битката постепенно се изравни.

Решаващият момент настъпи в третия рунд. Представителят на Мароко с френски паспорт обърна хода на срещата, наложи контрол на земя и засипа Колев с удари. След продължителната серия съдията прекрати двубоя, а победата с технически нокаут отиде в актива на Ел Оусади.

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