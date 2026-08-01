Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Бойното зрелище BRAVE 107 (ВИДЕО) Галата в Бургас започна в 19:00 ч. - пряко по bTV Action, VOYO и на btvsport.bg

Какво каза пред нашия екип Мартин Копривленски за предстоящия мач на брат си Стоян.

Превю

Бургас посреща един от най-изявените бойци, които обещават атрактивни битки и оспорвани двубои по време на галата BRAVE 107!

Сред тях е и световната звезда Стоян Копривленски, който се завръща в родния си град след контузия и операция.

Цялата гала вечер BRAVE 107 ще бъде предавана пряко на познатите места - ефира на bTV Action и онлайн платформата ни VOYO.BG!

Ще ви покажем всички мачове до самата кулминация на събитието!

Тази година в центъра на вниманието отново е световният шампион на K-1 World MAX 2024 Стоян „Снайпера“ Копривленски, който се завръща пред родната публика за поредната си супер битка. През миналата година той нокаутира турския шампион Кубилай Тархан пред препълнените трибуни на „Арена Бургас“, а сега отново ще излезе на ринга в родния си град в стремеж към нова впечатляваща победа.

Освен Копривленски, България ще бъде представена от още девет от най-силните си бойни атлети. В клетката ще видим бургаския любимец Павел „Върколака“ Владев, който се завръща след отложения си двубой през миналата година, непобедения Антон Янчев, записал и двете си победи в BRAVE със събмишън още в първия рунд, както и Калоян Колев, който ще търси реванш след драматичното равенство срещу алжирския ветеран Мохамед Саид Маалем.

На бойната карта ще излязат още двукратният световен шампион по аматьорско ММА Делян Георгиев, нокаутьорът Деян Галинов, легендата на българския кикбокс Атанас Божилов, многократният републикански шампион Божидар Иванов, атрактивният тежкоатлет Симеон „Симбата“ Кичуков и непобеденият талант Николай Атанасов, който впечатли с победите си в предишните издания на BRAVE.

Следете с нас всичко най-интересно от Бургас от нашите пратеници - Калоян Кюркчиев и Андрей Романов.