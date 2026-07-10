Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ГеРОЙ: Боецът от Elitbet Maxfight 66 с присадена кост (ВИДЕО) Гледайте гала вечерта пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 18 юли

Борислав Велев – Рой се завръща на ринга за Elitbet Maxfight 66!

Бойната гала в Бургас можете да гледате на 18 юли от 19:30 пряко по bTV Action и онлайн на нашата платформа VOYO.BG.

На ринга в Бургас Рой ще се качи отново след две години пауза, в които преживя тежка контузия и се наложи да премине и през трансплантация на кост.

Рестарт

"Не го пожелавам на никой боец. Всички бойци, които тренираме, знаем колко даваме и това, че си даваме здравето. Чувствам се жив, като съм в залата. Преминах през 2 тежки операции и, да благодаря на Бога, вече се възстановяваме", каза Рой пред bTV и добави:

"Рестартирахме и се надявам до края на годината да направим още един мач. Живи и здрави, през 2027 година да гледаме целеустремено напред – европейската и световната. Това ни е целта. Смея да кажа, че нищо не може да ме събори. Падам, ставам и продължавам."

До момента професионалната статистика на Рой е безупречна – 14 мача и 14 победи. На 18 юли той ще преследва своя 15-и пореден успех.

Мачовете

В главната среща на вечерта звездата в муай-тай и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз, един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена.

На ринга ще се качи и шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс.

Феновете ще видят още шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков.

Гледайте ELITBET Max Fight 66 пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч. на 18 юли.