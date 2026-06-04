Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лечева след вписването си: Цялото забавяне беше загубено време (ВИДЕО) Председателят на БОК свиква Изпълнителното бюро в сряда (10 юни)

Сагата в Българския олимпийски комитет (БОК) приключи! 442 дни след победата си на Общото събрание на 19 март 2025 г., Весела Лечева беше вписана в Търговския регистър като председател.

А пред нея и ръководството ѝ въпросите и ангажиментите тепърва започват.

Работата започва

"Тепърва ще се запознаем изцяло с актуалното състояние на Българския олимпийски комитет", започна Лечева.

"Изключително тревожно е. Служителите не са получавали от няколко месеца заплати. Режийните разходи на Олимпийския комитет не са плащани от няколко месеца. Преди няколко дена бяхме пред спиране на тока. Затова свиквам още следващата седмица Изпълнителното бюро", продължи тя.

Снимка: bTV

Никакво време за губене

Приемане на бюджет, отпушване на финансирането от страна на Международния олимпийски комитет и приемане на новата структура на Български олимпийски комитет.

Това са първите и най-важни стъпки към улесняване на работата на БОК.

Според Лечева обстоятелствата са повлияли неимоверно:

"Смятам, че е загубено време, защото програмата, която представих пред Общото събрание, беше изключително амбициозна, можехме да постигнем много повече, но за съжаление тази сага ни отне много усилия".

Снимка: bTV

"Беше голямо напрежение"

Главният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов също не скри радостта си от разрешаването на казуса:

"Не беше приятно изживяване, тъй като нямаше нормално функциониране нито на съдебната система, нито на отношенията между Олимпийския комитет и тези хора, които бяха подали искови молби".

Повече - чуйте във видеото.