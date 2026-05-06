Весела Лечева: Започваме от нулата и без бюджет (ВИДЕО)

Ще възстановим работата възможно най-скоро, обеща президентът на БОК

След повече от година напрежение и съдебни спорове около управлението на Българския олимпийски комитет, ситуацията започва да се нормализира. В последните дни бяха оттеглени и останалите жалби, което отваря пътя към реална работа на новото ръководство, а рано днес Стефка Костадинова предаде властта на Весела Лечева.

На въпрос на bTV Лечева обясни: „Днес проведохме среща с госпожа Костадинова, на която тя ми връчи пълномощно, с което новото ръководство да пристъпи към оперативна работа до окончателното приключване на нормалните съдебни процедури.“

"Труден период"

Тя определи изминалия период като изключително труден: „Тази година и един месец беше изключително тежка, трудна, с много предизвикателства пред новото ръководство, в личен план, но моят екип бяхме много мотивирани да работим и да бъдем полезни за българския спорт.

Надявам се, че от тук нататък тази страница ще бъде затворена и този пример няма да бъде повтарян от спортните организации, защото това беше изключително неприятна ситуация.“

Тя коментира и оттеглянето на жалбите: „Знаете, че преди няколко дни бяха оттеглени и последните жалби - на Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев. Надявам се всеки да извлече поука от собствените си действия.“

МОК спря финансирането

По думите ѝ това е логичен развой: „Аз смятам, че това е един естествен изход на цялата сага. И да бяха продължили със исканията в съдебната зала, това щеше да доведе до задънена улица целия спорт, не само за Олимпийския комитет.“

Лечева разкри и сериозните финансови проблеми: „Това, което знаем, е, че от няколко месеца служителите не са получавали заплати. Както знаете, преди година МОК спря финансирането към Българския олимпийски комитет, не беше подаден и проект към Министерството на спорта за 2026-а година, така че ще започнем без бюджет и без финансиране.“

Тя увери, че ще се работи за бързо възстановяване: „Но всичко това ще бъде възстановено и в час по-скоро, за да може Олимпийският комитет да започне работа на пълни обороти.“

За международния контекст Лечева добави: „В международен план спортът работи с много по-голяма скорост, много по-различни от нашите. Ние тепърва ще започнем да работим от нулата.“

И подчерта ролята на институцията: „Аз винаги съм твърдяла, че Олимпийският комитет трябва трайно да присъства в политиката за спорта и да бъде един естествен партньор на всеки един министър, без значение кой, защото там са организациите, които имат най-голяма експертиза.“

